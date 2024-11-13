Созданы высокоэффективные электроды для расщепления СО2

Как отмечают профессор Варанаси и его коллеги, химики уже много десятилетий разрабатывают методики превращения атмосферного углекислого газа в биотопливо и другие полезные вещества. Этому мешает то, что для расщепления молекул CO2 необходимы большие количества энергии. Эта особенность углекислого газа мешает не только человеку, но и всем живым существам, небольшая часть которых — растения и цианобактерии — научилась разлагать CO2.