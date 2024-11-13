Летний турпоток в Иркутскую область вырос на 20% за этот год

В Иркутской области за 2024 год летний туристический поток вырос на 20%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона, итоги сезона озвучили на заседании Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». За лето около 90% туристов были россиянами, остальные иностранные граждане.
— По итогам обсуждения приняли решение с коллегами проработать целесообразность и обоснование создания макротерритории «Большая Сибирь» для последующего обращения от имени регионов, входящих в МАСС, в правительство России, а также для включения ее в перечень туристских макротерриторий госпрограммы "Развитие туризма, — рассказала руководитель регионального агентства по туризму Евгения Найденова.
Всего за три главным теплых месяца регион посетило около 800 тысяч туристов. А популярными направлениями были Иркутск, Байкальск, Листвянка, Большое Голоустное и Теплые озера. Также отдыхать ездили на Ольхон, Малое Море и в бухту Песчаная.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что «Лесная сказка» открыла свои двери после капремонта в Железногорске-Илимском. Детский сад ремонтировали два года.