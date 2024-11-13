Летний турпоток в Иркутскую область вырос на 20% за этот год

— По итогам обсуждения приняли решение с коллегами проработать целесообразность и обоснование создания макротерритории «Большая Сибирь» для последующего обращения от имени регионов, входящих в МАСС, в правительство России, а также для включения ее в перечень туристских макротерриторий госпрограммы "Развитие туризма, — рассказала руководитель регионального агентства по туризму Евгения Найденова.