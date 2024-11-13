Усовершенствована технология консервации клеток

«Ученые МГУ предложили метод стабилизации мембраны клеток человека холестерином для повышения их выживаемости при криоконсервации. Эта процедура часто используется в биологии и медицине для сохранения клеток и тканей. Однако процесс заморозки-разморозки может привести к гибели более 50% клеток. Разработка [авторов] позволит усовершенствовать технологию криоконсервации клеток», — говорится в сообщении.