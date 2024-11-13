Усовершенствована технология консервации клеток

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Специалисты Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова улучшили технологию заморозки клеток человека с помощью стабилизации их мембраны холестерином, доставляемым с помощью специальных наноконтейнеров. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
«Ученые МГУ предложили метод стабилизации мембраны клеток человека холестерином для повышения их выживаемости при криоконсервации. Эта процедура часто используется в биологии и медицине для сохранения клеток и тканей. Однако процесс заморозки-разморозки может привести к гибели более 50% клеток. Разработка [авторов] позволит усовершенствовать технологию криоконсервации клеток», — говорится в сообщении.
Исследователи создали новый способ доставки холестерина в мембраны клеток. Для этого они использовали циклодекстрины — олигосахариды, помогающие более эффективно обогащать их необходимым для повышения защиты соединением. Авторы также создали биосовместимый наноконтейнер с добавлением этого компонента, который позволил примерно в 10 раз увеличить дозу доставляемого в мембраны холестерина.
Результаты работы позволят более эффективно сохранять биоматериал в криобанках. Исследования проводились в рамках проекта междисциплинарной научно-образовательной школы МГУ «Фундаментальные и прикладные исследования космоса». Выводы авторов опубликованы в журнале «Вестник Московского университета».