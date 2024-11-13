В Башкирии пассажирский автобус с детьми врезался в «Ладу Гранта»

Как сообщает ГАИ по РБ, водитель ПАЗ не уступил дорогу и спровоцировал аварию. В момент столкновения в салоне автобуса находились 10 детей. Ни один из них не пострадал. Также за медицинской помощью не стал обращаться и водитель «Лады Гранта».