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В Башкирии пассажирский автобус с детьми врезался в «Ладу Гранта»

Школьный автобус не уступил дорогу легковушке.

Источник: Комсомольская правда

В селе Кунакбаево Учалинского района Башкирии произошла авария с участием школьного автобуса. Пассажирский транспорт врезался в легковушку на пересечении улицы Шоссейная с Торговым переулком.

Как сообщает ГАИ по РБ, водитель ПАЗ не уступил дорогу и спровоцировал аварию. В момент столкновения в салоне автобуса находились 10 детей. Ни один из них не пострадал. Также за медицинской помощью не стал обращаться и водитель «Лады Гранта».

По факту случившегося начато разбирательство.

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