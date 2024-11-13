Новый светомузыкальный фонтан протестировали в Линейном парке на Васильевском

Фонтан построили в рамках второго этапа благоустройства парка, завершение которого было запланировано на октябрь. По состоянию на ноябрь фонтан подключен ко всем системам, его проверили и настроили. В штатном режиме фонтан предполагается открыть в мае 2025 года.