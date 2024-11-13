Младенец, отравившийся угарным газом в Воронеже, идет на поправку

Напомним, что трагедия случилась 8 ноября 2024 года в квартире жилого дома на улице Еремеева в Воронеже. Там обнаружили трупы 25-летних супругов, которые отравились угарным газом. Их ребенок, трехмесячный младенец, находившийся рядом с двумя погибшими, выжил.