Младенец, отравившийся угарным газом в Воронеже, идет на поправку

Трехмесячный мальчик, родители которого умерли от отравления угарным газом в Воронеже, пошел на поправку. Младенца перевели из реанимации в педиатрическое отделение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.
Напомним, что трагедия случилась 8 ноября 2024 года в квартире жилого дома на улице Еремеева в Воронеже. Там обнаружили трупы 25-летних супругов, которые отравились угарным газом. Их ребенок, трехмесячный младенец, находившийся рядом с двумя погибшими, выжил.