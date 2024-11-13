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Младенец, отравившийся угарным газом в Воронеже, идет на поправку

Трехмесячного мальчика перевели из реанимации в педиатрическое отделение.

Трехмесячный мальчик, родители которого умерли от отравления угарным газом в Воронеже, пошел на поправку. Младенца перевели из реанимации в педиатрическое отделение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, что трагедия случилась 8 ноября 2024 года в квартире жилого дома на улице Еремеева в Воронеже. Там обнаружили трупы 25-летних супругов, которые отравились угарным газом. Их ребенок, трехмесячный младенец, находившийся рядом с двумя погибшими, выжил.

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