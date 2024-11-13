Крупный спортивный комплекс с рестораном построят на севере Петербурга

Новый объект появится на участке около 2,8 гектара рядом со спортивным комплексом имени Алексеева. У него будут выходы к Ольгинскому пруду и парку Сосновка. Кстати, около десяти лет назад на данном участке хотели построить 30-этажный жилой дом. Однако в те годы проект заморозили, а застройщик вскоре обанкротился. Об этом пишет «Деловой Петербург».