Крупный спортивный комплекс с рестораном построят на севере Петербурга

В Петербурге на проспекте Раевского появится крупный спортивный комплекс с рестораном и котельней. Соответствующая информация появилась на сайте Комитета по градостроительству и архитектуре. Облик будущего объекта уже согласовали.
Новый объект появится на участке около 2,8 гектара рядом со спортивным комплексом имени Алексеева. У него будут выходы к Ольгинскому пруду и парку Сосновка. Кстати, около десяти лет назад на данном участке хотели построить 30-этажный жилой дом. Однако в те годы проект заморозили, а застройщик вскоре обанкротился. Об этом пишет «Деловой Петербург».
— Договор на приобретение участка был заключен в октябре 2023 года, — добавили в издании.
Каким будет «наполнение» спортивного комплекса, неизвестно. Пока, исходя из утвержденных эскизов, можно предположить только то, что площадь его составит около 60 тысяч квадратных метров.