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В Геленджике подход к морю превратят в бульвар

Ведущее к морю пространство благоустраивают в Геленджике.

Источник: соцсети

В Геленджике появится обновленное пространство, ведущее к морю. Новый бульвар планируют создать в районе Геленджикского проспекта.

«Сейчас на месте ведется укладка плиточного мощения, установка скамеек, теневых навесов, урн, монтируются опоры уличного освещения — предусмотрено современное освещение», — сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

На бульваре сохранять озеленение и высадят дополнительную растительность. Работы ведутся на средства курортного сбора. Полностью завершить благоустройство на территории планируется до конца текущего года.

ЖКХ