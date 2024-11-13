В Геленджике подход к морю превратят в бульвар

В Геленджике появится обновленное пространство, ведущее к морю. Новый бульвар планируют создать в районе Геленджикского проспекта.
«Сейчас на месте ведется укладка плиточного мощения, установка скамеек, теневых навесов, урн, монтируются опоры уличного освещения — предусмотрено современное освещение», — сообщили в пресс-службе мэрии курорта.
На бульваре сохранять озеленение и высадят дополнительную растительность. Работы ведутся на средства курортного сбора. Полностью завершить благоустройство на территории планируется до конца текущего года.