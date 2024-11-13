В Калининграде на месте легендарного паба «Киберда» открыли первый муниципальный буфет

На месте легендарного кафе «Киберда» на Комсомольской в Калининграде открыли первый муниципальный буфет. Презентация нового учреждения состоялась во время выездного совещания главы администрации Елены Дятловой в среду, 13 ноября.
Помещение передали «Калининградским баням». Внутри провели ремонт, поставили стойку и новую мебель для гостей.
Причина переоборудования — разрыв отношений с прежними арендаторами, не платившими аренду. Общий долг составил больше 800 тысяч рублей, сообщил директор муниципального предприятия «Калининградские бани» Игорь Гренджа.
Власти надеются дать любимой городской точке вторую жизнь, а прибыль пускать на дальнейшее развитие.
«Это наше муниципальное имущество, оно должно приносить прибыль. [Необходимо] получать доход, чтобы вкладывать дальше в развитие бань. Мы должны быть хорошими хозяйственниками. Предоставлять сопутствующие услуги: открывать кафе».
В буфете помимо чая и кваса можно купить также пиво. Напитков посерьёзнее в банях отпускать не планируют.
Паб «Киберда» появился в Калининграде в конце 90-х и стал первым в городе интернет-кафе. Примерно 80% клиентов — завсегдатаи. Посетители рассказывали, что ходили в это заведение поколениями. Так выглядело кафе до ремонта.