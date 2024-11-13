В Ростове выставили на продажу культурный центр за 220 млн рублей

В Ростове-на-Дону решили продать культурный центр за 220 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте бесплатных объявлений 13 ноября.
Историческое здание располагается на проспекте Чехова, в самом центре города. В нем находится культурно-деловое пространство «Вокруг Центр». Это одно из популярных мест среди молодежи донской столицы. Кроме того, здание является объектом культурного наследия регионального значения. Строение имеет три этажа, дом был построен в начале 20 века в стиле модерн. Раньше в здании располагалось городское биржевое общество.
Общая площадь строения составляет больше 1,5 тысячи квадратных метров. Автор объявления указал, что весь интерьер и двор здания отреставрированы.