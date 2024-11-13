Олбани
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове выставили на продажу культурный центр за 220 млн рублей

В Ростове продают культурно-деловое пространство на проспекте Чехова.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону решили продать культурный центр за 220 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте бесплатных объявлений 13 ноября.

Историческое здание располагается на проспекте Чехова, в самом центре города. В нем находится культурно-деловое пространство «Вокруг Центр». Это одно из популярных мест среди молодежи донской столицы. Кроме того, здание является объектом культурного наследия регионального значения. Строение имеет три этажа, дом был построен в начале 20 века в стиле модерн. Раньше в здании располагалось городское биржевое общество.

Общая площадь строения составляет больше 1,5 тысячи квадратных метров. Автор объявления указал, что весь интерьер и двор здания отреставрированы.