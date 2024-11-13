Рукописные тексты песен Джона Лайдона из Sex Pistols выставлены на аукцион

Подлинность реликвии подтверждает письмо музыкального журналиста Джона Сэвиджа. Документ был приобретен им для книги England’s Dreaming (1991), рассказывающей историю панк-рока и его влияния на социальную и политическую жизнь Британии в период 1975—1979 годов.