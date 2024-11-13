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В Омске вынесли приговор женщине, которая случайно отравила 19 детей

Виновницу массового отравления несовершеннолетних гандболистов посадят на пол года.
Источник: Комсомольская правда

Ленинский районный суд вынес приговор 64-летней омичке, которая приготовила некачественную еду для спортсменов из Кемерово. Как подтвердило следствие, она пришла на работу плохо себя чувствуя, и в нарушение всех санитарных норм стала готовить обед для детской команды по гандболу.

Михаил ФРОЛОВ.

В результате острое кишечное расстройство получила вся команда во составе 22 человек, из них 19 детей и трое взрослых. Как выяснило следствие, женщина была носителем вируса «РНК Norovirus 2 генотипа». Он протекает с признаками кишечного отравления. Детей экстренно направили на лечение.

Женщина полностью признала вину. Суд назначил ей наказание в виде заключения под стражу сроком на 6 месяцев.