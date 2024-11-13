В Омске вынесли приговор женщине, которая случайно отравила 19 детей

Ленинский районный суд вынес приговор 64-летней омичке, которая приготовила некачественную еду для спортсменов из Кемерово. Как подтвердило следствие, она пришла на работу плохо себя чувствуя, и в нарушение всех санитарных норм стала готовить обед для детской команды по гандболу.