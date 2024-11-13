Белорусский художник Рябов сказал о завершении реставрации единственного в Беларуси неоготического храма в 2025 году

Известно, что каплица рода Ожешко в Закозели использовалась как католический храм, с криптой в нижней части. Она была построена в середине XIX века. Однако после восстания 1863-го храм стал постепенно разрушаться. В 2009-м там проходили археологические раскопки и было найдено множество артефактов. Противоаварийные работы в Закозели стартовали в 2019-м, после чего реставраторы смогли начать свою работу. Средства на реставрацию были выделены из фонда президента Беларуси по поддержке культуры и искусства, районного и областного бюджетов, а также спонсоров.