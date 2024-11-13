Белорусский художник Рябов сказал о завершении реставрации единственного в Беларуси неоготического храма в 2025 году

Реконструкция единственного в Беларуси храма в стиле неоготики вступает в завершающую стадию и должна завершиться в 2025 году, пишет sb.by.
На днях в деревне Закозели Дрогичинского района с реставрируемой каплицы рода Ожешко сняли строительные леса, благодаря чему открылась вся красота этого единственного в своем роде в Беларуси храма. Реставраторы филиала «Брестреставрация» и брестские художники-керамисты Павел и Галина Рябовы воссоздали декор фасадов, которым уже можно полюбоваться. Планируется, что в 2025-м работы по реставрации вступят в завершающую стадию.
Художник Павел Рябов рассказал, что лепнину для наружной части каплицы обработали водоотталкивающим камнеукрепителем.
— Очень доволен, что получилось прикоснуться к истории, пригодился опыт работы с гипсом, лепниной, скульптурой, — пояснил он.
Известно, что каплица рода Ожешко в Закозели использовалась как католический храм, с криптой в нижней части. Она была построена в середине XIX века. Однако после восстания 1863-го храм стал постепенно разрушаться. В 2009-м там проходили археологические раскопки и было найдено множество артефактов. Противоаварийные работы в Закозели стартовали в 2019-м, после чего реставраторы смогли начать свою работу. Средства на реставрацию были выделены из фонда президента Беларуси по поддержке культуры и искусства, районного и областного бюджетов, а также спонсоров.
В каплице планируют открыть после так называемый холодный музей. И к храму уже сейчас приезжают экскурсии.
Тем временем вход к руинам замка впервые стал платным в Новогрудке.
А МВД Беларуси сказало белорусам сменить шины на зимние: «Настоятельно рекомендуем уже сменить шины».