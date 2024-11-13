Напал на собак и укусил человека: в воронежском селе ввели карантин из-за бешеного кота

— Кот напал на собак во дворе. Мужчина, который находился в гостях у хозяев дома, стал прогонять его. Животное укусило сельчанина за ногу. Затем кот отбежал в сторону и упал замертво, — рассказала Наталья Литвинова. — Местные жители вызвали ветврачей. Кота увезли в воронежскую лабораторию на исследование в тот же день. Результат пришел 12 ноября. Подтвердилось, что животное является носителем вируса бешенства.