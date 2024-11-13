Напал на собак и укусил человека: в воронежском селе ввели карантин из-за бешеного кота

В селе Новохреновое Панинского района бездомный кот напал на собак и укусил местного жителя. У животного было выявлено бешенство, и в селе ввели карантин. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила руководитель Панинской районной станции по борьбе с болезнями животных Наталья Литвинова.
Бездомный кот проник на территорию домовладения на улице Молодежной в субботу, 9 ноября.
— Кот напал на собак во дворе. Мужчина, который находился в гостях у хозяев дома, стал прогонять его. Животное укусило сельчанина за ногу. Затем кот отбежал в сторону и упал замертво, — рассказала Наталья Литвинова. — Местные жители вызвали ветврачей. Кота увезли в воронежскую лабораторию на исследование в тот же день. Результат пришел 12 ноября. Подтвердилось, что животное является носителем вируса бешенства.
Мужчина сейчас проходит курс вакцинации. Собак и кошек в селе сразу же внепланово вакцинировали.
Карантин установлен до 25 февраля 2025 года. Для домовладения на улице Молодежной ввели запрет на ввоз и вывоз животных. Кроме того, территорию нельзя посещать посторонним лицам за исключением специалистов ветеринарной службы.
Все село теперь признано неблагополучным по бешенству. В Новохреновом запрещено проводить выставки, ярмарки и другие мероприятия, связанные со скоплением восприимчивых к заболеванию животных.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало о том, что карантин был введен в районе Кожевенного кордона на территории Воронежа. Там нашли больную куницу. Животное передали волонтерам, однако зверек умер. Как впоследствии выяснилось — от бешенства.