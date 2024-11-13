«Все это горит за милую душу»: в Казани открылась выставка подбитой военной техники НАТО

«Вот и приехала эта знаменитая выставка. Здесь вы можете увидеть ужасное страшное зверье натовских стран, самый страшный из них — Abrams. Это практически передвижная крепость, фронтальная проекция у него почти непробивная. Но как видите, он стоит у нас. В палатках вы можете посмотреть стрелковое западное оружие. Но зачем они сюда приехали? Чтобы в первую очередь дети научились не бояться этих зверюг, мы все равно самая сильная армия в мире. Вот стоят будущие офицеры, и эти будущие офицеры тоже должны научиться не бояться эту технику. Все это горит за милую душу», — сказал он.