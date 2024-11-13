Власти Туруханска самовольно установили тарифы на вывоз мусора

По иску прокурора краевой суд отменил случайные тарифы на вывоз мусора и содержание муниципального жилья, которые установила администрация поселка Туруханска в 2023 году. Под сомнительные тарифы попали 230 домов, где проживает тысяча человек. Всего же население поселка — три тысячи.