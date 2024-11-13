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Власти Туруханска самовольно установили тарифы на вывоз мусора

Прокуратура отменила необоснованные тарифы в Туруханске.

По иску прокурора краевой суд отменил случайные тарифы на вывоз мусора и содержание муниципального жилья, которые установила администрация поселка Туруханска в 2023 году. Под сомнительные тарифы попали 230 домов, где проживает тысяча человек. Всего же население поселка — три тысячи.

Однако почему необоснованные? Во-первых, местные власти не имеют полномочий их устанавливать — это прерогатива правительства края. Во-вторых, размер экономически необоснован и идет вразрез интересам населения.

И в третьих, администрация привлекла управляющую организацию к обслуживанию жилых домов без конкурсной процедуры. Пояснила: другой ведь нет, такая компания одна. Тем самым получается, что жителям навязали ее услуги.

Прокуратура потребовала отменить установленные тарифы, но туруханская мэрия, а затем и суд первой инстанции не удовлетворили требования надзорного органа. А краевой суд встал на сторону прокурора.

Прокуратура