В центре Уфе закроют проезд возле стройки на два года

Согласно документу администрации города, компании «РегионСтрой» разрешено закрыть до 1 сентября 2026 года проезд по правым полосам вокруг строящегося жилого комплекса в квартале улиц Чернышевского и Гоголя.
Застройщик должен установить ограждения, информационные щиты и дорожные знаки, и содержать данную территорию.
Должен оставаться круглосуточный свободный проезд для экстренных служб. К указанному сроку демонтажа строительной площадки следует восстановить дорожное покрытие, указывается в распоряжении мэрии.
Стройплощадка находится в квартале за объектом культурного наследия «Дом Щепиных». Как сообщал Башинформ, его выставляли на торги за 14,3 млн рублей.