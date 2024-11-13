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В центре Уфе закроют проезд возле стройки на два года

В Уфе на два года сужается проезд по ул. Чернышевского на участке от ул. К. Маркса до Гоголя, и по ул. Гоголя от ул. Чернышевского до Красина.

Источник: Яндекс.Панорамы

Согласно документу администрации города, компании «РегионСтрой» разрешено закрыть до 1 сентября 2026 года проезд по правым полосам вокруг строящегося жилого комплекса в квартале улиц Чернышевского и Гоголя.

Застройщик должен установить ограждения, информационные щиты и дорожные знаки, и содержать данную территорию.

Должен оставаться круглосуточный свободный проезд для экстренных служб. К указанному сроку демонтажа строительной площадки следует восстановить дорожное покрытие, указывается в распоряжении мэрии.

Стройплощадка находится в квартале за объектом культурного наследия «Дом Щепиных». Как сообщал Башинформ, его выставляли на торги за 14,3 млн рублей.