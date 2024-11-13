В Воронежской области будут ловить браконьеров, рубящих новогодние ели

В Воронежской области стартовала кампания по защите хвойных насаждений в предновогодний период. Чтобы защитить молодые сосны от браконьеров, лесные участки вокруг Воронежа и населенных пунктов области будут под усиленной охраной государственных лесных инспекторов. Разработан график и маршруты патрулирования мобильных групп до конца года. Рейды будут проводить сотрудники полиции, Воронежского лесопожарного центра и казенного учреждения «Охрана животного мира». Об этом сообщили в пресс-службе министерства лесного хозяйства Воронежской области в среду, 13 ноября.
У выезжающих из леса автомобилистов будут проверять сопроводительные документы, которые подтвердят законную заготовку деревьев. У юридических лиц должен быть договор купли-продажи и товарно-транспортная накладная, а у граждан — договор, кассовый чек или приходный кассовый ордер.
За нарушения предусмотрены штрафы:
- для юридических лиц — от 200 до 300 тыс. рублей;
- для физических лиц — от 3 до 4 тыс. рублей;
- возмещение ущерба за каждое дерево — 2903 рубля.
Если сумма ущерба природе будет превышать 5 тыс. рублей, то за нарушение могут привлечь к уголовной ответственности. Воронежцам может грозить до 3 лет лишения свободы.
В прошлом сезоне воронежские лесные инспекторы провели более 1,7 тыс. рейдов для защиты молодых сосен. В Богучарском, Давыдовском, Донском и Новоусманском лесничествах с поличным задержали семь «новогодних лесорубов», которые срубили семь сосен. Нарушителям было необходимо оплатить установленный законодательством штраф и возместить причиненный ущерб.