В Воронежской области будут ловить браконьеров, рубящих новогодние ели

В Воронежской области стартовала кампания по защите хвойных насаждений в предновогодний период. Чтобы защитить молодые сосны от браконьеров, лесные участки вокруг Воронежа и населенных пунктов области будут под усиленной охраной государственных лесных инспекторов. Разработан график и маршруты патрулирования мобильных групп до конца года. Рейды будут проводить сотрудники полиции, Воронежского лесопожарного центра и казенного учреждения «Охрана животного мира». Об этом сообщили в пресс-службе министерства лесного хозяйства Воронежской области в среду, 13 ноября.