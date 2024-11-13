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«Малыш потянулся за кружкой на столе». Годовалый мальчик госпитализирован с ожогами 45% тела в Костюковичах

Годовалый ребенок получил ожоги 45% тела из-за горячего кофе отца.

Источник: Комсомольская правда

В Костюковичха годовалый ребенок попал в больницу с серьезными ожогами, рассказали в Могилевском областном управлении МЧС.

Несчастный случай произошел 13 ноября в одном из общежитий Костюковичей. В районную больницу с ожогами 45% тела поступил годовалый мальчик, врачи сообщили о происшествии в МЧС.

Выяснилось, что ожоги ребенок получил, находясь в общежитии на улице Комсомольской, где он проживает с родителями. Горячий кофе заварил отец мальчика и оставил чашку с напитком на столе.

— Мальчик подошел к столу и, потянувшись за напитком, опрокинул горячий кофе на себя, — прокомментировали в МЧС.

Еще женщина-водитель переехала лежавшего на дороге пешехода в Бресте.

А минчанка согласилась на ухаживания мужчины и пошла в милицию.