«Малыш потянулся за кружкой на столе». Годовалый мальчик госпитализирован с ожогами 45% тела в Костюковичах

В Костюковичха годовалый ребенок попал в больницу с серьезными ожогами, рассказали в Могилевском областном управлении МЧС.
Несчастный случай произошел 13 ноября в одном из общежитий Костюковичей. В районную больницу с ожогами 45% тела поступил годовалый мальчик, врачи сообщили о происшествии в МЧС.
Выяснилось, что ожоги ребенок получил, находясь в общежитии на улице Комсомольской, где он проживает с родителями. Горячий кофе заварил отец мальчика и оставил чашку с напитком на столе.
— Мальчик подошел к столу и, потянувшись за напитком, опрокинул горячий кофе на себя, — прокомментировали в МЧС.
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