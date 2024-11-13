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В Новосибирске умер 100-летний участник Сталинградской битвы

Во вторник, 12 ноября, на 101 году жизни в Новосибирске скончался ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы Михаил Алексеевич Мезин. Об этом сообщил глава региона Андрей Травников.

Источник: Telegram-канал Андрея Травникова

Михаил Алексеевич, несмотря на бронь от завода, добровольцем ушел на фронт в 1941 году. Тогда юному патриоту еще не исполнилось и 18 лет.

Участвовал в боях на Северо-Западном и Юго-Западном фронтах. С 1942 по 1943 год принимал участие в Сталинградской битве. Получил звание гвардии младшего лейтенанта, был дважды ранен. В 1942 Михаилу Алексеевичу был вручен орден Красной Звезды.

После окончания войны связал свою жизнь с военной службой, получил еще множество наград.

В 2023 году к столетию Михаила Алексеевича во дворе школы № был высажен дуб — его любимое дерево.

А буквально на днях, 11 ноября, учащимися и педагогами школы в рамках всероссийской акции «Сад памяти» была торжественно заложена еловая аллея, которая теперь посвящена его памяти.

Соболезнования в связи со смертью ветерана выразили перые лица региона, глава администрации Октябрьского района Федор Каравайцев и Совет ветеранов района.