В Новосибирске умер 100-летний участник Сталинградской битвы

Михаил Алексеевич, несмотря на бронь от завода, добровольцем ушел на фронт в 1941 году. Тогда юному патриоту еще не исполнилось и 18 лет.
Участвовал в боях на Северо-Западном и Юго-Западном фронтах. С 1942 по 1943 год принимал участие в Сталинградской битве. Получил звание гвардии младшего лейтенанта, был дважды ранен. В 1942 Михаилу Алексеевичу был вручен орден Красной Звезды.
После окончания войны связал свою жизнь с военной службой, получил еще множество наград.
В 2023 году к столетию Михаила Алексеевича во дворе школы № был высажен дуб — его любимое дерево.
А буквально на днях, 11 ноября, учащимися и педагогами школы в рамках всероссийской акции «Сад памяти» была торжественно заложена еловая аллея, которая теперь посвящена его памяти.
Соболезнования в связи со смертью ветерана выразили перые лица региона, глава администрации Октябрьского района Федор Каравайцев и Совет ветеранов района.