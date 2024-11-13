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В Ростове СК начал проверку после сообщений о кишечной инфекции у детей в детсаде

Следователи начали проверку после сообщений о кишечной инфекции у воспитанников детсада № 37 в Ростове.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону следователи начали проверку после сообщений о кишечной инфекции у детей в дестком саду. Об этом в региональном ведомстве сообщили 13 ноября.

В нескольких СМИ появились сообщения о том, что в детском саду у нескольих малышей нашли кишечную инфекцию. Сейчас за ребятам и теми детьми, которые с ними контактировали, следят врачи. Малыши получают всю необходимую помощь.

— По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области организовано проведение процессуальной проверки, — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства. По ее результатам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.