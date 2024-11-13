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Ice Cube раскрыл дату релиза альбома Man Down

Одиннадцатый полноформатник музыканта станет его первым релизом за шесть лет.

Источник: Звук

Одиннадцатый полноформатник музыканта станет его первым релизом за шесть лет.

Артист также показал в своих социальных сетях обложку студийника. На ней изображен чернокожий подросток, проходящий по улице мимо лежащих на земле людей.

Треклист Man Down включает 19 песен, в том числе ранее выпущенные синглы It’s My Ego и Ego Maniacs. В альбом войдут фиты со Снуп Доггом, Xzibit, Бастой Раймсом и другими звездами. По словам Ice Cube, пластинка станет квинтэссенцией его творчества.

Ранее рэпер назвал лучший дисс в истории хип-хопа.