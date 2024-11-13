В Азовском море планируют запретить промысловый вылов леща: Зоолог объяснил все нюансы

— В связи с повышением уровня солености Азовского моря и Таганрогского залива ареалы всех полупроходных видов рыб, которые привязаны к размножению в пресной воде и обитают в зонах только определенной солености, сократились. И в этот перечень входит не только тарань, но и лещ, запрет на промысел которого на повестке дня. Последний касается также и других рыб этого экологического комплекса.