В Азовском море планируют запретить промысловый вылов леща: Зоолог объяснил все нюансы

В Азовском море и Таганрогском заливе вслед за запретом на промысловый вылов тарани, такое же ограничение может начать действовать и на добычу леща, сообщили в Азово-Черноморском филиале ВНИРО.
О предпосылках такого решения в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» на 89,8 FM рассказал зоолог Сергей Дудкин.
Планируемый запрет на вылов леща не коснется любительского рыболовстава. Наталия АНДРЕАССЕН.
КТО ПОД УГРОЗОЙ?
— В связи с повышением уровня солености Азовского моря и Таганрогского залива ареалы всех полупроходных видов рыб, которые привязаны к размножению в пресной воде и обитают в зонах только определенной солености, сократились. И в этот перечень входит не только тарань, но и лещ, запрет на промысел которого на повестке дня. Последний касается также и других рыб этого экологического комплекса.
Например, продолжил зоолог, судак уже не выходит в Азовское море, сконцентрировавшись в лиманах Краснодарского края и в восточной части Таганрогского залива.
— Я уже не говорю о пресноводных видах рыб, таких как сом, щука, окунь, густера, сазан, толстолобики, белый амур и даже карась. Их ареал обитания сейчас сжался и сконцентрировался в опресненных зонах. Вот поэтому все они находятся в достаточно уязвимом положении: временный запрет на их вылов — это целесообразно.
При этом численность этих пород рыб пока не дошла до такого количества, когда их необходимо было бы вносить в Красную книгу Ростовской области.
В дальнейшем в области может стать вопрос о сокращении некоторых видов промысла. Виктор ГУСЕЙНОВ.
ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ КЛИМАТА.
Сколько именно будет действовать запрет на промысловый вылов рыбы, точно сказать невозможно. По словам биолога, очень многое будет зависеть от степени осолонения Азовского моря. А на этот показатель влияют циклы, связанные с повышением температуры воздуха и понижением влажности.
— Маловодный период будет длиться минимум до 2030-го года. А дальше все будет зависеть от общей температуры на планете, и того цикла глобального потепления, который наблюдается. В частности, долгосрочные прогнозы говорят, что цикл может продлиться до 2050-го года и далее. Так что введение запрета может продлиться достаточно долго.
Сейчас, по словам ученого, речь идет только о запрете промысловой добычи леща. На любительскую же рыбалку он распространяться не будет. Хотя специалисты и замечают, что некоторые рыбаки-любители пренебрегают ограничениями ловли.
— Выйдите на набережную Дона: вы увидите массу любителей, которые ловят и того же запрещенного судака. «Тягают» вовсю и прячут быстренько в кустах, чтоб никто не увидел.
Проблемы у рыбы в Азовском море возникли из-за повышения солености воды. Виктор ГУСЕЙНОВ.
ТЮЛЬКА ТОЖЕ ПОПАЛА ПОД УДАР.
Также в Азовском море сократились и уловы тюльки, хоть она и не относится к пресноводному виду рыб.
— Тюлька тоже попала под удар экологических изменений. Почему? Потому что размножается в пресной воде определенной солености — не выше девяти промилле. А оптимально для нее — 3,5−4,5 промилле. Поэтому зоны ее размножения тоже сократились.
Если раньше тюлька свободно нерестилась фактически в половине акватории Таганрогского залива, то сейчас ее нерестовый ареал охватывает только восточную часть водного бассейна.
— А еще молоди, которая образовывается, выклевывается личинкой из икры, нужно питаться. Если она скучена на маленьком пространстве, то ей банально не хватит пищи. В результате, из-за идет повышенная гибель. Следовательно, популяция не может уже создавать ту численность, которая была раньше.
Кроме того, при перемещении из Таганрогского залива в Азовское море молодь еще и сталкивается с медузами. Снова происходит дефицит еды. И сил на нерест не хватает.
— В результате популяция существенно сокращается в численности: меньше размножается, а личинок выживает меньше. И, если соленость в море для взрослой тюльки нормальная, она не гибнет, то условия хуже из-за острой пищевой конкуренции с медузами. То же самое и с хамсой.
Сергей Дудкин допустил, что в дальнейшем может стать вопрос о том, что в Ростовской области примут решение сокращать некоторые виды промысла и других пород рыб.