Российский «Мосфильм» стал самой крупной и оснащенной киностудией Европы, а в некоторых аспектах он превосходит даже крупнейшие площадки США вроде Universal Pictures и Warner Bros. Об этом стало известно 13 ноября на встрече Владимира Путина с генеральным директором «Мосфильма» Кареном Шахназаровым. Производственная мощность киноконцерна сегодня достигает 80 фильмов в год, при этом площадку удается модернизировать по «последнему слову техники». Какова прибыль «Мосфильма» в 2024-м и как студия помогает ВС РФ — в материале «Известий».
Что обсуждали на встрече.
Киноконцерн «Мосфильм» стал крупнейшей и наиболее оснащенной студией в Европе, заявил Карен Шахназаров. Она располагается на территории площадью 30 га — это 17 крытых павильонов и две съемочные площадки под открытым небом. Главную киностудию России также удалось модернизировать, поэтому в мире она не уступает и голливудским конкурентам — Warner Bros., Universal Pictures. «Другое дело, что таких студий пять в Голливуде, а у нас одна. Но с точки зрения объемов — я был на Universal, на Warner — мы не уступаем, а в некоторых аспектах превосходим их», — отметил он. Карен Шахназаров рассказал Владимиру Путину и о новых объектах киноконцерна, в частности, о современном здании с четырьмя залами «Центр кино», самом большом павильоне в стране, сделанном «по последнему слову техники», — 17-м павильоне и о «Доме костюма и реквизита», который насчитывает уникальную коллекцию более чем из 500 тыс. единиц одежды и атрибутов для кино и даже целый парк ретроавтомобилей. «Дом костюма и реквизита —- вообще самый современный, в котором я бывал», — заметил гендиректор киностудии.
Чистая прибыль «Мосфильма» за девять месяцев 2024 года составила 485 млн рублей, при этом налогов уже выплачено на 558 млн рублей, сказал глава концерна. В 2023-м эти показатели достигли 582 млн и 599 млн рублей соответственно. Средняя зарплата сотрудников предприятия сегодня составляет 149 646 рублей, отметил Карен Шахназаров.
Около 8 млн рублей составила благотворительная помощь «Мосфильма» в 2024 году, из них 6 млн направлено на нужды СВО. В 2023-м киноконцерн передал ВС РФ 50 единиц военной техники: в частности, 28 танков Т-55, восемь танков ПТ-76, шесть БМП и восемь тягачей — гусенечных транспортеров, которые хранились на военно-технической базе. «Гордимся “Мосфильмом”, — подчеркнул Владимир Путин.
Производственная мощность киностудии достигает около 80 фильмов в год, отметил Карен Шахназаров. В 2024 году «Мосфильм» отметил столетний юбилей. В советское время студия выпускала до 55 собственных полнометражных картин в год. Сегодня киноконцерн, оставаясь государственным предприятием, выступает в основном как производственная база. В «Золотую коллекцию Мосфильма» входят такие картины, как «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), «Москва слезам не верит» (1979), «Любовь и голуби» (1984), «Бриллиантовая рука» (1968), «Джентльмены удачи» (1971) и другие.