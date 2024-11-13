«Мосфильм» стал самой крупной и оснащенной киностудией Европы

Киноконцерн «Мосфильм» стал крупнейшей и наиболее оснащенной студией в Европе, заявил Карен Шахназаров. Она располагается на территории площадью 30 га — это 17 крытых павильонов и две съемочные площадки под открытым небом. Главную киностудию России также удалось модернизировать, поэтому в мире она не уступает и голливудским конкурентам — Warner Bros., Universal Pictures. «Другое дело, что таких студий пять в Голливуде, а у нас одна. Но с точки зрения объемов — я был на Universal, на Warner — мы не уступаем, а в некоторых аспектах превосходим их», — отметил он. Карен Шахназаров рассказал Владимиру Путину и о новых объектах киноконцерна, в частности, о современном здании с четырьмя залами «Центр кино», самом большом павильоне в стране, сделанном «по последнему слову техники», — 17-м павильоне и о «Доме костюма и реквизита», который насчитывает уникальную коллекцию более чем из 500 тыс. единиц одежды и атрибутов для кино и даже целый парк ретроавтомобилей. «Дом костюма и реквизита —- вообще самый современный, в котором я бывал», — заметил гендиректор киностудии.