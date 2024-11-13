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Минтруда перечислило полагающуюся помощь пенсионерам и инвалидам в холода

В Минтруда сказали, какую помощь могут получить пенсионеры и инвалиды в холода в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, какую помощь в Беларуси могут получить пожилые люди и инвалиды в преддверии холодов.

Так в холодное время года самое пристальное внимание уделяют одиноким пожилым людям и инвалидам, проживающим в сельской местности.

— На данный момент в Беларуси насчитывается 151,4 тысячи одиноких нетрудоспособных граждан, — прокомментировали в министерстве.

И соцработники таким людям помогают в холода убрать придомовую территорию, заготовить дрова на зиму или растопить печь. При этом особое внимание уделяется и контролю за состоянием печек и электропроводки в доме.

Но еще в Минтруда обратили внимание, что поддержка заключается не только в физической помощи.

— Пожилым людям важно пообщаться с молодежью, поделиться с ними своими историями. Они всегда ждут в гости, — отметили в пресс-службе.

Пожилые белорусы могут обратиться за помощью в территориальные центры соцобслуживания населения.

Тем временем годовалый мальчик госпитализирован с ожогами 45% тела в Костюковичах: «Малыш потянулся за кружкой на столе».

Также белорусский художник Рябов сказал о завершении реставрации единственного в Беларуси неоготического храма в 2025 году.