Минтруда перечислило полагающуюся помощь пенсионерам и инвалидам в холода

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, какую помощь в Беларуси могут получить пожилые люди и инвалиды в преддверии холодов.
Так в холодное время года самое пристальное внимание уделяют одиноким пожилым людям и инвалидам, проживающим в сельской местности.
— На данный момент в Беларуси насчитывается 151,4 тысячи одиноких нетрудоспособных граждан, — прокомментировали в министерстве.
И соцработники таким людям помогают в холода убрать придомовую территорию, заготовить дрова на зиму или растопить печь. При этом особое внимание уделяется и контролю за состоянием печек и электропроводки в доме.
Но еще в Минтруда обратили внимание, что поддержка заключается не только в физической помощи.
— Пожилым людям важно пообщаться с молодежью, поделиться с ними своими историями. Они всегда ждут в гости, — отметили в пресс-службе.
Пожилые белорусы могут обратиться за помощью в территориальные центры соцобслуживания населения.
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