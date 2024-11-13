Более 30 единиц техники отправят из Иркутска в зону СВО

В Иркутске подготовили к отправке в зону СВО более 30 машин техники. Как сообщил в своем тг-канале мэр Руслан Болотов, среди техники 17 грузовых и легковых авто, 14 кроссовых мотоциклов и три УРАЛа с колясками.