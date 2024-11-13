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Более 30 единиц техники отправят из Иркутска в зону СВО

Среди них 17 грузовых и легковых авто и 17 мотоциклов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске подготовили к отправке в зону СВО более 30 машин техники. Как сообщил в своем тг-канале мэр Руслан Болотов, среди техники 17 грузовых и легковых авто, 14 кроссовых мотоциклов и три УРАЛа с колясками.

— На фронте любая техника — огромное подспорье, поэтому их отправляем постоянно. К этой работе подключается весь наш город: машины для нужд СВО передали разные компании и учреждения Иркутска. Мотоциклы купили на средства, которые добровольно собрали сотрудники нескольких муниципальных предприятий, — поделился градоначальник.

Прежде чем отправить машины, техника прошла подготовку на базе городских предприятий. Если требовалась замена составляющих, то это выявили на техническом осмотре. Затем ее проверили и подготовили для дальнейшей транспортировки.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области за 2024 на 20% увеличился туристический поток. Всего за лето регион посетило около 800 тысяч человек.