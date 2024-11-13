В РФ создали улучшенный аналог аспирина без «побочек»

ВОЛГОГРАД, 13 ноября. /ТАСС/. Исследователи Волгоградского медицинского университета Минздрава России (ВолгГМУ) разработали аналог аспирина, в 11 раз превышающий его по эффективности и не имеющий опасных побочных эффектов. Об этом ТАСС сообщил директор Научного центра инновационных лекарственных средств ВолгГМУ, доктор фармацевтических наук Денис Бабков.
«Это прототип препарата. У него другой механизм действия по сравнению с ацетилсалициловой кислотой (аспирином — прим. ТАСС), поэтому безопасность лучше. Нет таких побочных эффектов, как риск внутренних кровотечений и язвенной болезни желудка. Кроме того, активность в разы превышает аспирин: в 11 раз по эффективной дозе», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что новое вещество сейчас прошло доклинические испытания. Предполагаемая лекарственная форма — пероральная, то есть в виде таблеток. Его основная направленность — профилактика тромбозов при сердечно-сосудистых заболеваниях. В первую очередь, препарат необходим для пожилых людей, перенесших инфаркты или имеющих ишемическую болезнь сердца.
«В этом исследовании интересна новая мишень для препарата: киназа гликогенсинтетазы 3 beta (GSK-3b). Для нее пока одобренных препаратов нет. То есть наш препарат может быть в перспективе инновационным, не имеющим аналогов в мире», — добавил ученый.
Он добавил, что GSK-3b негативно действует сразу на несколько процессов в организме человека. Фермент понижает активность тромбоцитов, из-за чего они образуют тромбы. А еще он плохо влияет на свертываемость крови, что также является причиной тромбоза. Представленный прототип препарата способен подавлять активность GSK-3b.
Новая разработка представлена научным коллективом кафедры фармакологии и биоинформатики, а также Научного центра инновационных лекарственных средств ВолгГМУ. Исследование было выполнено при грантовой поддержке Российского научного фонда.
О волгоградских разработках.
В Научном центре инновационных лекарственных средств ВолгГМУ ученые занимаются разработкой не только уникальных препаратов, а также медицинских изделий. Исследователи центра ранее представили инновационные средства для лечения сахарного диабета и ожирения, для профилактики нефропатии, ретинопатии, мощное обезболивающее. Здесь также создано малое инновационное предприятие для производства БАД и функциональных продуктов для активного долголетия.
«Среди партнеров и заказчиков центра — фармацевтические компании, производители медизделий, БАДов, научные институты, университеты. Перспективу представляет расширение партнерства с производителями пищевой и ветеринарной индустрии, сельхоз институтами», — рассказал ТАСС ректор ВолгГМУ Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Шкарин.
Волгоградский государственный медицинский университет — один из старейших вузов города Волгограда и один из ведущих медицинских вузов России. Он был открыт в 1935 году как Сталинградский медицинский институт. А в 2012 году ВолгГМУ стал одним из крупнейших среди медицинских и фармацевтических вузов России по количеству обучающихся различного уровня.