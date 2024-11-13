В РФ создали улучшенный аналог аспирина без «побочек»

Волгоградский государственный медицинский университет — один из старейших вузов города Волгограда и один из ведущих медицинских вузов России. Он был открыт в 1935 году как Сталинградский медицинский институт. А в 2012 году ВолгГМУ стал одним из крупнейших среди медицинских и фармацевтических вузов России по количеству обучающихся различного уровня.