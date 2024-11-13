Астрономы объяснили возможное происхождение замеченных над разными регионами России НЛО.

Пилоты следовавшего из Сочи в Москву лайнера Boeing 737−800 10 ноября 2024 года заметили около двадцати странных объектов в небе над Москвой. НЛО светились, двигались выстроенными в одну линию. Однако никаких происшествий ни с воздушным судном, ни с какими-либо объектами на земле в этот день органы управления авиационным движением не зафиксировали.