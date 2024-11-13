Астрономы объяснили возможное происхождение замеченных над разными регионами России НЛО.

В последние две недели экипажи российских воздушных судов несколько раз наблюдали неопознанные летающие объекты, о чем докладывалось командованию противовоздушной обороны. НЛО замечали в районах Москвы и на юге России.
Пилоты следовавшего из Сочи в Москву лайнера Boeing 737−800 10 ноября 2024 года заметили около двадцати странных объектов в небе над Москвой. НЛО светились, двигались выстроенными в одну линию. Однако никаких происшествий ни с воздушным судном, ни с какими-либо объектами на земле в этот день органы управления авиационным движением не зафиксировали.
5 ноября аналогичная ситуация имела место с самолетом, следовавшим из Дубая (ОАЭ) в Минеральные Воды. Когда лайнер Airbus A330 начал снижаться, командир судна заметил три метки. Они появились на индикаторе ТКАС и тут же исчезли. Примечательно, что следовавший за этим рейсом другой самолет уже никаких меток в небе не видел.
Не исключено, что замеченные в небе странные объекты могут представлять собой космический мусор. Об этом, в частности, рассказывал ранее ТАСС заведующий астрономической обсерваторией в Ростове-на-Дону Николай Демин. Например, в атмосферу могли зайти и там сгореть фрагменты какого-то космического аппарата.