В Ростове-на-Дону проверят сообщения о заболевании детей кишечной инфекцией

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноя — РИА Новости. Следователи организовали проверку информации о заболевании воспитанников одного из детских садов Ростова-на-Дону кишечной инфекцией, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
«В Ростове-на-Дону следователи организовали проверку в связи с сообщением о заболевании воспитанников детского сада кишечной инфекцией», — говорится в сообщении.
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в одном из детских садов в Ростове-на-Дону выявлена кишечная инфекция, вызвавшая недомогание у детей. При этом утверждалось, что региональный Роспотребнадзор подтвердил случаи заболевания вирусом Коксаки. В свою очередь в пресс-центре правительства Ростовской области сообщили, что Роспотребнадзор подтвердил случаи заболевания вирусом Коксаки в регионе.
«В Роспотребнадзоре ответили, что случаи есть», — говорится в сообщении СУСК.
Прокуратура также взяла на контроль ситуацию «ухудшения самочувствия, вызванного инфекцией» у воспитанников одного из ростовских детских садов. В частности, организована проверка соблюдения требований федерального законодательства. По ее результатам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе ведомства.