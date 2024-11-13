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Госстандарт нашел опасные игрушки в белорусских магазинах

Белорусский Госстандарт в ходе очередных проверок выявил в продаже несколько опасных для здоровья детских игрушек.

Источник: Смартпресс

Ко всем из них одна претензия: товары выделяют в воздух больше формальдегида, чем допускают нормы. Причем в некоторых случаях превышение составляет почти десять раз.

Речь о таких товарах, как «Игрушки из дерева марки “Щепочка” — пазлы “Полицейская машина”, “Скорая помощь”, “Трактор” и “Автобус”, а также “Конструктор с маркировкой “OUBAOLOON” — все для детей от 3 лет.