Ко всем из них одна претензия: товары выделяют в воздух больше формальдегида, чем допускают нормы. Причем в некоторых случаях превышение составляет почти десять раз.
Речь о таких товарах, как «Игрушки из дерева марки “Щепочка” — пазлы “Полицейская машина”, “Скорая помощь”, “Трактор” и “Автобус”, а также “Конструктор с маркировкой “OUBAOLOON” — все для детей от 3 лет.
Госстандарт нашел опасные игрушки в белорусских магазинах
Белорусский Госстандарт в ходе очередных проверок выявил в продаже несколько опасных для здоровья детских игрушек.
Ко всем из них одна претензия: товары выделяют в воздух больше формальдегида, чем допускают нормы. Причем в некоторых случаях превышение составляет почти десять раз.