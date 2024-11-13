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В Омске залили самый большой городской каток

На стадионе «Красная Звезда» залили площадку площадью более 13 тысяч квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

На «Красной Звезде» завершили заливку городского карта. Работы стартовали накануне. Предстояло залить не менее 13 тысяч квадратных метров льда.

Как пишут омичи, в центре льда уже установлена новогодняя ель. Организаторы говорят, что создадут для омичей настоящую зимнюю сказку и украсят ель уже в декабре. На льду появятся гирлянды и светящиеся арт-объекты.

Будет организована площадка для фотографирования, которая будет оформлена в стилистике наступающего года змеи. Ориентировочно обновленный лед будет открыт в середине декабря.