В Ростове к снегопаду подготовлено больше 200 единиц коммунальной техники

Чтобы обеспечить круглосуточную расчистку городских территорий от снега водители будут дежурить в три смены. К слову, техника уже дежурит в ночное время на мостах Сиверса и Ворошиловском. Также закуплены противогололедные материалы — 14 тысяч тонн.