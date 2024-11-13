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В Ростове к снегопаду подготовлено больше 200 единиц коммунальной техники

В Ростове со снегом будут бороться 245 единиц спецтехники.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону прошел смотр снегоуборочной техники. Об этом на своей странице сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

— В преддверии зимнего сезона специалисты проверили готовность персонала и техники к работе в зимних условиях. Все машины переоборудованы, находятся в технически исправном состоянии, — сообщил мэр.

Чтобы обеспечить круглосуточную расчистку городских территорий от снега водители будут дежурить в три смены. К слову, техника уже дежурит в ночное время на мостах Сиверса и Ворошиловском. Также закуплены противогололедные материалы — 14 тысяч тонн.

На сегодня к снегоуборочным мероприятиям в целом по Ростову подготовлено 245 единиц коммунальной техники, — добавил Алексей Логвиненко.

До конца текущего года планируется закупить еще 34 коммунальные машины.