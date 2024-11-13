В Омске изменят порядок утверждения списков тротуаров для капремонта

«Когда я, как депутат, подаю три объекта для включения в список, мне сообщают, что включены только два. А когда я проверяю исполнение, то не вижу ни одного из них. Потом я с удивлением узнаю, что список был скорректирован в середине года, и мне об этом не сообщили и не согласовали», — пояснил депутат.