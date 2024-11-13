В Омске изменят порядок утверждения списков тротуаров для капремонта

Сегодня состоялось заседание комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Горсовета, на котором в частности, обсуждался вопрос ремонта тротуаров. На заседании был заслушан доклад директора БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Антона Глебова.
Он отметил, что в текущем году было отремонтировано 16 дорог ведущих к садовых товариществам и другие участки по запросам жителей. В ходе обсуждения ремонта тротуаров и межквартальных проездов депутат Алексей Провозин предложил пересмотреть существующие правила, чтобы создать единый и понятный для всех механизм.
Депутат отметил, что для него было открытием, что из двух заявленных им с список дорог для ремонта, в окончательный перечень вошли всего два.
«Когда я, как депутат, подаю три объекта для включения в список, мне сообщают, что включены только два. А когда я проверяю исполнение, то не вижу ни одного из них. Потом я с удивлением узнаю, что список был скорректирован в середине года, и мне об этом не сообщили и не согласовали», — пояснил депутат.
В итоге было решено изменить существующий порядок, когда всем будет ясно какой в итоге список будет принят в работу.