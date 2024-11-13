Создана прочная полимерная «упаковка» для ингаляционных РНК-вакцин

Как правило, ученые помещают подобные молекулы РНК в особые наночастицы, состоящие из прослоек жирных кислот и полиэтиленгликоля, что защищает эти цепочки нуклеотидов от внешних воздействий и внимания иммунитета. Эти наноструктуры хорошо справляются с возложенной на них задачей внутри жидких сред, однако они разрушаются и «слипаются» друг с другом в тех случаях, когда медики пытаются ввести их в организм больных при помощи аэрозолей и спреев.