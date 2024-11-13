Создана прочная полимерная «упаковка» для ингаляционных РНК-вакцин

ТАСС, 13 ноября. Химики и молекулярные биологи из США разработали новый тип «упаковки» для РНК-вакцин и генной терапии, которая позволяет доставлять ее в клетки пациента воздушно-капельным путем при помощи ингаляторов и спреев. Работа этой системы доставки была успешно проверена в опытах на мышах, пишут ученые в статье, опубликованной в научном журнале JACS.
«Многие болезни легких можно лечить при помощи РНК-вакцин и генной терапии, доставляемых в органы дыхания при помощи ингаляторов, однако этому раньше мешало то, что процесс формирования спреев и аэрозолей приводит к разрушению жировых частиц, содержащих молекулы РНК. Нам удалось создать новый тип частиц, которые сохраняют стабильность после небулизации и аэрозоляции», — говорится в исследовании.
Открытие было совершено группой американских исследователей под руководством профессора Массачусетского технологического института (MIT) Дэниела Андерсона. Его команде удалось создать новую форму «упаковки» для молекул матричной РНК, заставляющих клетки человека вырабатывать определенные белки и другие молекулы, которые стимулируют развитие иммунитета к вирусам или способствуют подавлению патогенных процессов.
Как правило, ученые помещают подобные молекулы РНК в особые наночастицы, состоящие из прослоек жирных кислот и полиэтиленгликоля, что защищает эти цепочки нуклеотидов от внешних воздействий и внимания иммунитета. Эти наноструктуры хорошо справляются с возложенной на них задачей внутри жидких сред, однако они разрушаются и «слипаются» друг с другом в тех случаях, когда медики пытаются ввести их в организм больных при помощи аэрозолей и спреев.
Ученые выяснили, что этого можно избежать, если заменить прослойку из полиэтиленгликоля на так называемые цвиттер-ионные полимеры. Так химики называют особый класс нейтральных полимерных органических молекул, в которых есть структуры, имеющие как положительный, так и отрицательный заряд. Подобные вещества необычно активно взаимодействуют с водой, чьи молекулы мешают наночастицам на базе цвиттер-ионных полимеров слипаться друг с другом и разрушаться.
Работу этих полимерных жировых наночастиц исследователи проверили в опытах на мышах, предрасположенных к развитию аналога муковисцидоза. Разработанные учеными структуры успешно доставили молекулы РНК в клетки легких грызунов и заставили их светиться, чего крайне сложно добиться при помощи уже существующих форм «упаковки» для РНК. Это, как считают ученые, открывает дорогу для создания генной терапии и РНК-вакцин, напрямую воздействующих на легкие.