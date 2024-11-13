В ЗАГСе назвали самые популярные имена детей в Новосибирске

В реестре ЗАГСа появилась информация о самых популярных именах, которые детям выдавали в 2024 году. Так, в Новосибирской области среди мальчиков самым популярным стало имя Михаил (529 детей), а среди девочек — Ева (375 детей).
У мальчиков в топ-5 попали также имена Александр (479), Артем (468), Иван (331) и Роман (321). У девочке в списке утвердились София (369), Анна (322), Виктория (335) и Варвара (310).
В общем по России среди мальчиков также самым популярным стало имя Михаил. Другими популярными именами у мальчиков в РФ стали Александр, Максим, Артем и Матвей.
У девочек с заметным отрывом вперед выбилось имя София. Вместе с ним топ составили имена Ева, Виктория, Мария и Анна.
Ранее мы писали, как называют новорожденных в Новосибирской области. Стали известны самые популярные и самые редкие имена для новорожденных в Новосибирской области в октябре.