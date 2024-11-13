Олбани
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске снимают кино про легендарного летчика Покрышкина

Современные технологии позволят оживить историю.

Источник: Комсомольская правда

В Большом новосибирском планетарии полным ходом идут съемки полнокупольного кино об Александре Ивановиче Покрышкине — прославленном летчике времен Великой Отечественной войны.

— Этот проект для нас не просто фильм — это история, которую мы хотим оживить на куполе планетария с помощью современных технологий и захватывающих визуальных эффектов, — сообщили в официальном паблике госучреждения.

Напомним, что только недавно в Новосибирске отгремела премьера документального блокбастера «Ахтунг! Покрышкин!». Она состоялась в Центре культуры и отдыха «Победа».

Съемки также проходили в столице Сибири. Здесь же происходят события картины. Специально для фильма съемочная группа воссоздала квартиру 1940-х годов.

кино