В Новосибирске снимают кино про легендарного летчика Покрышкина

В Большом новосибирском планетарии полным ходом идут съемки полнокупольного кино об Александре Ивановиче Покрышкине — прославленном летчике времен Великой Отечественной войны.
— Этот проект для нас не просто фильм — это история, которую мы хотим оживить на куполе планетария с помощью современных технологий и захватывающих визуальных эффектов, — сообщили в официальном паблике госучреждения.
Напомним, что только недавно в Новосибирске отгремела премьера документального блокбастера «Ахтунг! Покрышкин!». Она состоялась в Центре культуры и отдыха «Победа».
Съемки также проходили в столице Сибири. Здесь же происходят события картины. Специально для фильма съемочная группа воссоздала квартиру 1940-х годов.