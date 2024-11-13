ГАИ призывает жителей Самарской области отменить поездки из-за плохой погоды

На Самарскую область надвигается непогода: ночью 14 ноября прогнозируют сильный снег на юге региона. На дорогах могут быть снежные заносы и гололедица. В связи с этим Госавтоинспекция призывает жителей региона по возможности отменить запланированные поездки и перенести их, не пользоваться личным транспортом.
— Если невозможно отложить поездку, водителям следует выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал между потоками, — призывает управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области.
Особенно внимательными водителей просят быть на перекрестках, возле остановок и пешеходных переходов. Бдительными нужно быть и пешеходам. Их призывают переходить дорогу только там, где это разрешено, в темное время использовать световозвращатели. Если вы на дороге попали в сложную ситуацию, то в любой момент можете обратиться за помощью к госавтоинспекторам или по телефону 112.