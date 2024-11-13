ГАИ призывает жителей Самарской области отменить поездки из-за плохой погоды

Особенно внимательными водителей просят быть на перекрестках, возле остановок и пешеходных переходов. Бдительными нужно быть и пешеходам. Их призывают переходить дорогу только там, где это разрешено, в темное время использовать световозвращатели. Если вы на дороге попали в сложную ситуацию, то в любой момент можете обратиться за помощью к госавтоинспекторам или по телефону 112.