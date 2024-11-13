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Под сводами «G-Drive Арены» появился стяг с номером Евгения Хацея

Директор академии «Авангард» Евгений Хацей умер от инфаркта 23 мая 2023 года.

Директор академии «Авангард» Евгений Хацей всю свою жизнь отдал хоккею. Он умер от инфаркта 25 мая 2023 года прямо на рабочем месте. Ему было всего 46 лет. Предварительная причина смерти — инфаркт.

Имя Евгения Хацея останется в истории омского хоккея навсегда. Сегодня символический стяг с номером 29 разместили под сводами омской хоккейной арены. Цветы в знак уважения к вкладу в омский хоккей получила из рук капитана команды Дамира Шарипзянова вдова Евгения Хацея.

Фото: Краснова Екатерина.

Напомним, Евгений Хацей сыграл свыше 150 матчей за «Авангард». Именно он в составе команды добывал первое в истории омское золото.