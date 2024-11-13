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Министр обороны Хренин протестировал белорусское «четверное оружие» против БПЛА

Глава Минобороны Беларуси опробовал белорусскую турель против беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин протестировал белорусскую разработку против беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил телеграм-канал Минобороны.

Так, в телеграм-канале опубликовали видео, как глава Минобороны во время оперативного сбора командного состава Вооруженных Сил Беларуси провел проводит «тест-драйв» одного из опытных образцов вооружения.

Белорусское оружие, которое тестировал министр обороны — «четверное», оно выглядит как четыре скрепленных между собой автомата на каркасе. То есть оружие для уничтожения БПЛА представляет собой турель, на которую закрепляются автоматы или другое мелкокалиберное огнестрельное оружие. Наводку в таких турелях обычно обеспечивают специальные системы и силовые приводы в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

— Генерал-лейтенанту Виктору Хренину представили турель для уничтожения беспилотных летательных аппаратов, — прокомментировали в Минобороны.

Как оценил Хренин именно это оружие, не сообщается. Но, например, также министр обороны протестировал гарнитуру с детектором дронов для военнослужащего и активные наушники с защитой слуха и сказал их дорабатывать, назначив войсковые испытания на декабрь.

Ранее мы писали, что Минобороны сказало о начале сбора командного состава Вооруженных Сил Беларуси.

Тем временем МВД Беларуси сказало белорусам сменить шины на зимние из-за плохой погоды.