Министр обороны Хренин протестировал белорусское «четверное оружие» против БПЛА

Белорусское оружие, которое тестировал министр обороны — «четверное», оно выглядит как четыре скрепленных между собой автомата на каркасе. То есть оружие для уничтожения БПЛА представляет собой турель, на которую закрепляются автоматы или другое мелкокалиберное огнестрельное оружие. Наводку в таких турелях обычно обеспечивают специальные системы и силовые приводы в горизонтальной и вертикальной плоскостях.