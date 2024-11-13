Власти Ростова планируют почти вдвое повысить плату за детский сад

В администрации Ростова планируют почти в два раза увеличить плату за детский сад. Соответствующий документ опубликовали на сайте мэрии 12 ноября.
Согласно опубликованной информации, для ребят до трех лет, которые посещают группы полного дня плата составит около 140 рублей, когда сейчас 61. Малыши от трех до семи лет будут посещать детский сад за 167 рублей, вместо 71. Однако в проекте не указаны расценки для родителей тех ребят, которые посещают группы кратковременного пребывания. Сегодня ее стоимость составляет около 11 рублей.
Причины резкого увеличения цен в документе не указаны. Дата, когда новые цены вступят в силу пока также не указана.
Напомним, в одном из детских садов Ростова 12 ноября зафиксировали кишечную палочку у воспитанников. Сейчас дошкольное учреждение закрыто на карантин до 15 ноября.