Власти Ростова планируют почти вдвое повысить плату за детский сад

Согласно опубликованной информации, для ребят до трех лет, которые посещают группы полного дня плата составит около 140 рублей, когда сейчас 61. Малыши от трех до семи лет будут посещать детский сад за 167 рублей, вместо 71. Однако в проекте не указаны расценки для родителей тех ребят, которые посещают группы кратковременного пребывания. Сегодня ее стоимость составляет около 11 рублей.