Власти Башкирии рассказали, когда установят елки и откроют новогодние ледовые городки

Специальные комиссии в городах и районах Башкирии будут следить за тем, чтобы новогодние городки были безопасными для детей и родителей. В новогоднюю ночь, а также в дни проведения на площадках с елками массовых мероприятий, на всех площадках должны будут дежурить стражи порядка. Кроме того, поблизости должны быть открыты пункты обогрева и торговые точки.