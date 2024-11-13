Власти Башкирии рассказали, когда установят елки и откроют новогодние ледовые городки

В Башкирии началась подготовка к празднованию Нового года-2025. Всего в этом году в городах и селах республики будут оборудованы 826 новогодних городков. В каждом поставят елку, зальют горки для детей и украсят ледяными скульптурами. Где будут устанавливать ледовые городки и новогодние елки на Новый год-2025.
На оперативном совещании в правительстве Башкирии 11 ноября 2024 года министр ЖКХ республики Ирина Голованова назвала конкретные даты открытия ледовых городков в городах и райцентрах.
По словам чиновницы, всего в Башкирии коммунальщики установят 1865 новогодних елок, из которых 1548 будут живые и 317 — искусственные. В том числе, 309 поставят во дворах и 1556 на площадях и других общественных пространствах. Украшать города и села республики будут при помощи 250 километров праздничной иллюминации, а на праздничных площадках поставят 2200 арт-объектов.
В Уфе планируют построить 19 ледовых городков с новогодними елками. Два из них станут главными: на площади Ленина на Горсовете и около Конгресс-холла «Торатау». Помимо новогодних городков елки установят в парках, скверах и во дворах — всего будет более 150 зеленых красавиц во всех районах города.
Специальные комиссии в городах и районах Башкирии будут следить за тем, чтобы новогодние городки были безопасными для детей и родителей. В новогоднюю ночь, а также в дни проведения на площадках с елками массовых мероприятий, на всех площадках должны будут дежурить стражи порядка. Кроме того, поблизости должны быть открыты пункты обогрева и торговые точки.
Когда в Башкирии откроются ледовые городки-2025.
В правительстве Башкирии сообщают, что до 6 декабря 2024 года в городах и райцентрах республики должны установить и включить праздничную иллюминацию и поставить искусственные елки. До 20 декабря коммунальщики планируют поставить все живые елки, залить и проверить на безопасность горки для детей, установить и украсить скульптурами ледовые городки.
20 декабря 2024 года по всей Башкирии должны торжественно открыть все новогодние ледовые городки с елками.
Власти республики уточняют, что если погода для декабря будет слишком теплой, то открытие ледовых городков и горок может быть перенесено на более поздний срок.