В Ростовской области 14 и 15 ноября ожидается мокрый снег

Согласно прогнозам синоптиков, 14 ноября температура ночью составит от −1 до +4 градусов, а днем поднимется до +1…+6 градусов. В западных районах донского региона возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, а также туман и гололедица на дорогах. Скорость ветра может достигать 9 метров в секунду.