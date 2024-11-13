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В Ростовской области 14 и 15 ноября ожидается мокрый снег

В Ростовской области ожидаются мокрый снег и дождь.

Сейчас в Олбани: +1° 2 м/с 59% 768 мм рт. ст. +4°

Актуальны прогноз погоды сообщили в «Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Согласно прогнозам синоптиков, 14 ноября температура ночью составит от −1 до +4 градусов, а днем поднимется до +1…+6 градусов. В западных районах донского региона возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, а также туман и гололедица на дорогах. Скорость ветра может достигать 9 метров в секунду.

15 ноября ожидается переменчивая погода: ночью температура опустится до 0…+5 градусов, а днём поднимется до +2…+7 градусов. Кроме того, прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.

В этот период водителям следует быть особенно внимательными на дорогах, избегать резких маневров и соблюдать скоростной режим. Пешеходам также рекомендуется соблюдать осторожность при переходе проезжей части.