В Ростовской области 14 и 15 ноября ожидается мокрый снег

Актуальны прогноз погоды сообщили в «Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Согласно прогнозам синоптиков, 14 ноября температура ночью составит от −1 до +4 градусов, а днем поднимется до +1…+6 градусов. В западных районах донского региона возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, а также туман и гололедица на дорогах. Скорость ветра может достигать 9 метров в секунду.
15 ноября ожидается переменчивая погода: ночью температура опустится до 0…+5 градусов, а днём поднимется до +2…+7 градусов. Кроме того, прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.
В этот период водителям следует быть особенно внимательными на дорогах, избегать резких маневров и соблюдать скоростной режим. Пешеходам также рекомендуется соблюдать осторожность при переходе проезжей части.