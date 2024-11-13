Минюст предложил запретить регистрировать браки иностранцам из реестра МВД

Президент России Владимир Путин подписал 8 августа закон о расширении депортационных полномочий МВД. Документ предусматривает создание «реестра контролируемых лиц» с февраля 2025 года, в который будут попадать иностранцы, нарушившие российское законодательство. Попавшим в списки МВД будет запрещено регистрировать юрлица и ИП, приобретать и регистрировать имущество, открывать банковский счет, а также заменять водительские права. Также были внесены поправки в Семейный кодекс, согласно которым запрещается заключение брака между гражданами, если один из них числится в реестре.