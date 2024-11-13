В Омске утвердили список точек под елочные базары

В Омске определены места, где в декабре будут работать елочные базары. Всего откроют 12 уличных точек по продаже зеленых красавиц.
Три из них будут работать по договору с администрацией округа, остальные появятся у торговых комплексов.
Адреса пунктов по продаже деревьев: ул. Гв. Бригады, 18; 1 г, Гв. Бригады; Кирова, 10; Кирова, 16/3; Кирова, 20; Кирова, 49/1;Масленникова, 179;Космический проспект, 14а;Космический проспект, 17б; Космический проспект, 18д; Космический проспект, 26а; Космический проспект, 52.
За незаконную продажу хвойных деревьев в Омске предусмотрены штрафы от 3 до 50 тысяч рублей. С 1 декабря за соблюдением правил торговли будут следить сотрудники администрации.