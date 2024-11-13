Упал на спину, и появились ранки: В Ростове врачи удалили мужчине опухоль размером с глобус

В Ростове онкологи удалили у пенсионера гигантскую раковую опухоль на спине. Операцию провели хирурги Национального медицинского исследовательского центра онкологии.
Мужчина рассказал врачам, что несколько лет назад упал и травмировал кожу на спине. Позже на месте ушиба появились ранки — они начали постепенно увеличиваться. Пенсионер пытался обрабатывать спину антисептическими средствами, но ее состояние только ухудшалось. Маленькие ранки переросли язву, которая кровоточила и с каждым днем становилась все больше. Постепенно на спине образовалась огромная опухоль.
— В момент обращения в онкоцентр размер опухоли превышал 30 сантиметров в диаметре. Гистологический анализ подтвердил рак кожи с распространением на мягкие ткани, — рассказал генеральный директор НМИЦ онкологии Минздрава России Олег Кит.
Специалисты провели гистологическое исследование. Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.
Специалисты решили хирургически удалить опухоль и провести реконструкцию обширного дефекта. В ростовском онкоинституте отмечают, что это не первый случай лечения запущенного рака кожи, который распространился на мягкие ткани. Однако пораженный дефект оказался самым объемным.
За операцию взялась группа опытных хирургов отделения опухолей костей, кожи, мягких тканей и молочной железы. Сначала врачи удалили участок кожи и тканей, пораженных опухолью. А после приступили к непростой задаче — реконструкции дефекта.
— Прежде всего, мы использовали кожу, ткани и сосуды пациента. Выполнили пластику лоскутом широчайшей мышцы спины на сосудистой ножке и кожей из ягодичных зон. Для оставшихся участков применили биологические импланты, чтобы восстановить собственные ткани, — описала процесс один из участников группы, онколог Татьяна Аушева.
Операция продлилась больше пяти часов. Иван МАКЕЕВ.
Сложная операция продлилась больше пяти часов. К счастью, все прошло успешно. Пациент чувствует себя хорошо и уже вернулся домой из больницы.
В медучреждении говорят, что в последние месяцы сталкивались с еще двумя похожими случаями.
— При наличии длительно не заживающих очагов воспаления не затягивайте с визитом к врачу. При своевременном обращении для лечения опухолей кожи используются более щадящие методики, — рекомендуют в НМИЦ онкологии Минздрава России.