Упал на спину, и появились ранки: В Ростове врачи удалили мужчине опухоль размером с глобус

Мужчина рассказал врачам, что несколько лет назад упал и травмировал кожу на спине. Позже на месте ушиба появились ранки — они начали постепенно увеличиваться. Пенсионер пытался обрабатывать спину антисептическими средствами, но ее состояние только ухудшалось. Маленькие ранки переросли язву, которая кровоточила и с каждым днем становилась все больше. Постепенно на спине образовалась огромная опухоль.