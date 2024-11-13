Общественный транспорт до самарского аэропорта будет ходить по расписанию

В Самарской области обсудили вопрос организации работы общественного транспорта до международного аэропорта «Курумоч». Теперь автобусы и маршрутное такси будут ходить по расписанию, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Работу межмуниципальных и городских автобусных маршрутов взяли на особый контроль министерство транспорта и автомобильных дорог. Заместитель министра транспорта Сергей Карпов провел встречу с исполнительным директором аэропорта Михаилом Берманом и замначальником МТУ Ространснадзора по ПФО Андреем Дорофеевым. На данный момент остановку в аэропорту совершают 3 межмуниципальных и 1 муниципальный автобусный маршрут, среди которых № 652 Т, № 607, № 392, № 78.
С лета текущего года профильные ведомства фиксируют большое количество жалоб от местных жителей о несоблюдении расписания движения транспорта. После встречи было принято решение об установлении графика движения.