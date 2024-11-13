Алена Апина рассказала, какие произведения любит исполнять на пианино

Алена рассказала, что у нее готово много песен для следующего альбома. Однако она не выпускает его сейчас, так как хочет сделать пластинку концептуально другой, нежели ее предыдущий лонгплей «Давай так» (2018). По словам исполнительницы, в данный момент муза (или «демон», как певица ее называет) временно ее оставила.