Алена Апина рассказала, какие произведения любит исполнять на пианино

Кроме того, певица, когда-то мечтавшая о карьере классической пианистки, назвала первый том сборника Баха «Хорошо темперированный клавир».
В интервью «Снобу» Апина отметила, что игра на фортепиано — «очень полезная штука для мозгов». Она также призналась, что из пианистов более всего ей близок Святослав Рихтер. Звезда упомянула его дневники и восхитилась тем, как артист описал свое разучивание пьесы Рахманинова — «словно бы проглотил колокол».
Алена рассказала, что у нее готово много песен для следующего альбома. Однако она не выпускает его сейчас, так как хочет сделать пластинку концептуально другой, нежели ее предыдущий лонгплей «Давай так» (2018). По словам исполнительницы, в данный момент муза (или «демон», как певица ее называет) временно ее оставила.
Ранее мы разобрали новый сериал «Комбинация» про одноименную поп-группу, где Апина была одной из солисток.