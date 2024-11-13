Олбани
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Ростова планируют снести старинные здания

В Ростове-на-Дону на улице Донской 18/2А планируют снести одноэтажное здание.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове планируют снести старинные здания. Об этом сообщили на сайте городской администрации 12 ноября. Строение находится на улице Донской 18/2А в Ленинском районе города.

Согласно опубликованному документу, дом 1917 года постройки изымут для нужд муниципалитета. Строение имеет всего один этаж. Аварийным его признали в 2022 году, износ здания составляет 78%.

В самом помещении восемь жилых квартир. Как уточнили в администрации, эксперты проведут оценку помещений и выплатят всю компенсацию собственникам.

Напомним, в Ростове-на-Дону решили продать культурный центр за 220 миллионов рублей. Информация появилась на сайте бесплатных объявлений 13 ноября. Историческое здание располагается на проспекте Чехова, в самом центре города.