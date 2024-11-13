В центре Ростова планируют снести старинные здания

В Ростове планируют снести старинные здания. Об этом сообщили на сайте городской администрации 12 ноября. Строение находится на улице Донской 18/2А в Ленинском районе города.
Согласно опубликованному документу, дом 1917 года постройки изымут для нужд муниципалитета. Строение имеет всего один этаж. Аварийным его признали в 2022 году, износ здания составляет 78%.
В самом помещении восемь жилых квартир. Как уточнили в администрации, эксперты проведут оценку помещений и выплатят всю компенсацию собственникам.
Напомним, в Ростове-на-Дону решили продать культурный центр за 220 миллионов рублей. Информация появилась на сайте бесплатных объявлений 13 ноября. Историческое здание располагается на проспекте Чехова, в самом центре города.