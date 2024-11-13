В Казани к Танковому кольцу троллейбусы вновь пустят к половине девятого вечера

Аварийные службы продолжают восстанавливаться возможность движения троллейбусов от улицы Мавлютово к Танковому кольцу. Напомним, в эту среду, 13 ноября, там легковой автомобиль снес столб с контактными проводами для питания электротранспорта. Мало того, поврежденная конструкция еще и дорогу перегородила.