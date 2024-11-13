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В Казани к Танковому кольцу троллейбусы вновь пустят к половине девятого вечера

Там легковой автомобиль снес столб с контактными проводами.

Источник: пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани

Аварийные службы продолжают восстанавливаться возможность движения троллейбусов от улицы Мавлютово к Танковому кольцу. Напомним, в эту среду, 13 ноября, там легковой автомобиль снес столб с контактными проводами для питания электротранспорта. Мало того, поврежденная конструкция еще и дорогу перегородила.

«В связи с большим объемом работы на данном участке троллейбусное движение будет возобновлено ориентировочно в 20.30», — сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Пресс-служба предприятия в связи с произошедшим просит пассажиров заранее продумывать свой маршрут.