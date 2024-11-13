Под Ростовом зоозащитница избавила школу от колонии летучих мышей

12 ноября зоозащитница Ольга Жураковская из Ростовской области получила сообщение от старшеклассницы азовской школы. Ученица попросила поймать летучую мышку, которая поселилась в одном из кабинетов и пугает впечатлительных школяров.
«ВАМПИРЫ» В «ЗЕЛЕНОМ МИРЕ».
— Когда я приехала по адресу, мне показали помещение, где видели летучую мышь. Это был кабинет с табличкой «Зеленый класс». Раньше в помещении проводили занятия, а потом приспособили его под склад для школьного инвентаря, — рассказала «КП-Ростов-на-Дону» Ольга Жураковская.
По словам собеседницы, на стенах кабинета были деревянные панели. В одной из них виднелось отверстие — именно в него, по словам учеников, и юркнул «вампир». А чтобы он не выбрался наружу, дыру заклеили скотчем.
— Старшеклассница сказала, что зверек сидит под обшивкой стены с пятницы, 8 ноября. Но когда мы сняли панели, то увидели сразу несколько десятков летучих мышей. Скорее всего, отверстие в стене осталось от шланга кондиционера. Оборудование демонтировали, а дыру не запенили. Через нее мыши пробрались внутрь и устроились на зимовку.
Летучие мыши решили перезимовать в школьном кабинете из архива героя публикации.
Посмотреть на вызволенную из недр «Зеленого класса» живность собрался чуть ли не весь коллектив школы, включая директора. Ольга со знанием дела собрала зверьков в коробку и привезла домой. Всех осмотрела и пересчитала.
— Получилось 20 самок и семь самцов: все толстенькие, упитанные, докармливать не нужно.
«ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ».
Жительница Азова привыкла избавлять людей от летучих мышек круглый год и круглосуточно. Например, летом ей пришлось выпускать из квартиры ростовчан колонию рыжих вечерниц.
— Мы с дочкой отмечали день рождения знакомого, как вдруг раздался звонок. Женщина в истерике кричала в трубку: «Приезжайте! Мы не можем зайти домой. Приехали из отпуска, с чемоданами, а в квартире повсюду мыши!».
Ростовчанка вызвала Ольге такси, которое доставило их с дочкой на проспект Космонавтов, к «Дому образцового содержания».
Колония из двухсот зверьков окуппировала квартиру в «Доме образцового содержания» в Ростове из архива героя публикации.
— Мы поднялись на нужный этаж, где нас ждали встревоженные хозяева жилья — молодая семейная пара. Внутри на занавесках сидели полчища летучих мышей.
Супруги рассказали, что уехали в отпуск, а окно поставили на режим проветривания. Видимо, сначала в окно залетел один зверек. Он запутался в шнурке от шторы и призвал на помощь «соплеменников».
— Шнур так пережал мышке крыло, что оно отсохло. Мы распутали бедняжку и посадили в коробку, чтобы забрать с собой. Остальных брали в руки и выпускали в окно. Всего в квартире оказалось две сотни рыжих вечерниц — целая колония.
Хозяева жилья были так рады избавлению от непрошенных гостей, что решили оплатить лечение травмированного зверька. В ветклинике ему ампутировали крыло. Ольга оставила его жить у себя, вместе с другими «мышками-инвалидами».
Ольге Жураковской пришлось выпускать среди ночи из квартиры ростовчан двести летучих мышей из архива героя публикации.
В ХОЛОДИЛЬНИК И СПАТЬ!
К слову, Ольга Жураковская уже много лет спасает «летучек» — так волонтеры называют летучих мышей. Как правило, это жертвы людской жестокости. Жильцы многоэтажек пытаются изгнать залетевшего «вампира» шваброй или обезвредить монтажной пеной. А заснувшую на балконе колонию могут запросто выбросить с высоты на асфальт.
Травмированных зверьков Ольга отвозит в ветклинику, ослабленных выхаживает дома. Она держит мышек в пластиковых контейнерах, кормит насекомыми, укладывает на зимовку в холодильник. А по весне — выпускает на волю.
А еще жительница Азова с радостью делится своим богатым опытом по спасению летучих мышей с волонтерами и зоологами. Недавно участвовала в конференции «Охрана и реабилитация рукокрылых» в Воронеже и рассказывала как безопасно выселять колонии летучих мышей из квартир.