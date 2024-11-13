Под Ростовом зоозащитница избавила школу от колонии летучих мышей

— Старшеклассница сказала, что зверек сидит под обшивкой стены с пятницы, 8 ноября. Но когда мы сняли панели, то увидели сразу несколько десятков летучих мышей. Скорее всего, отверстие в стене осталось от шланга кондиционера. Оборудование демонтировали, а дыру не запенили. Через нее мыши пробрались внутрь и устроились на зимовку.